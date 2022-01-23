إبراهيموفيتش: لو صعدت كأس العالم سأدخن السيجار، وهذا ما قلته لمبابي!

أكد زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان ومنتخب السويد أنه يأمل أن يلعب كأس العالم مع منتخب بلاده في شتاء العام الجاري في قطر.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "ليكيب"، وتطرق خلالها للحديث عن كيليان مبابي وجيانلويجي دوناروما والكثير من الأمور.

ماذا قال إبراهيموفيتش عن جيانلويجي دوناروما؟

قال إبراهيموفيتش: "لا أصدق أنه يجلس على مقاعد الاحتياط في باريس سان جيرمان، لكن الأمر ليس سهلًا بالنسبة للمدرب، أنا لا أعرف نافاس لكنه حارس عظيم، لكن بالنسبة لي دوناروما هو الحارس رقم واحد في العالم".

وأضاف: "أنا أعرفه بشكل جيد للغاية، هو الأفضل في العالم، لقد لعبت معه وأعرف بالتحديد ما الذي أتحدث عنه".

ماذا قال زلاتان عن كيليان مبابي؟

وأردف: "هو فقط من يعرف مستقبله، الأمر متوقف على رغبته في النهاية، لو كنت مكانه لكنت رحلت، ولو كنت مكان باريس كنت سأحاول أن أبقي عليه، لكن هل يريد هو البقاء؟".

وأكمل: "لو كنت مديرًا فنيًا ولدي القدرة على ضمه كان من المؤكد أن أضمه، أي تصرف آخر سيعني أنني لا أنتمي لكرة القدم، لقد أخبرته من قبل إني لو كنت مكانه لكنت قد رحل لريال مدريد، لقد لعبت في أماكن وبلدان عديدة وهكذا تعلمت وتطورت".

ماذا قال زلاتان عن كأس العالم؟

وأنهى كلماته: "سيكون من الجيد أن ألعب كأس العالم في هذا العمر، لو تأهلنا، سأشعل سيجار وأكون ممتنًا بالمسيرة التي خضتها، لا أعني على الفور، أنا غير مستعد للتدخين الآن، أريد الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة".

جدير بالذكر أن المنتخب السويدي سيلعب مباراة الملحق في تصفيات كأس العالم ضد نظيره التشيكي في الـ 24 من مايو.