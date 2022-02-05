إبراهيموفيتش: كنت أظن مانشستر يونايتد ناديًا كبيرًا!

هاجم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الحالي ناديه السابق مانشستر يونايتد وطريقة إدارة الأمور فيه.

جاء هذا في السيرة الذاتية الجديدة للنجم الأسبق لبرشلونة، والتي تدعى "أدرينالين"، والتي صدرت في ديسمبر من العام الماضي.

"الجميع يعتقد أن مانشستر يونايتد هو أحد أندية القمة، فهم من أغنى وأقوى الأندية في العالم".

وأضاف: "بالنظر من الخارج الأمور بدت كذلك بالنسبة لي، أنهم بالفعل أحد أقوى الأندية، لكن بمجرد أن دخلت للنادي وجدت عقلية صغيرة ومنغلقة على نفسها للغاية".

وكان إبراهيموفيتش قد أمضى فترة قصيرة في صفوف مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وحقق إبراهيموفيتش وقتها لقب الدوري الأوروبي مع الشياطين الحمر، قبل أن يرحل للدوري الأمريكي ويظن الجميع أن مسيرته تلفظ أنفاسها الأخيرة.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش في الوقت الحالي يتفاوض على عقده الجديد رفقة ميلان، حيث ينتهي تعاقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.