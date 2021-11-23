إبراهيموفيتش غير نادم على ضرب أثبيليكويتا ويكشف السبب

أكد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي ومنتخب السويد أنه تعمد التدخل بعنف على سيزار أثبيليكويتا مدافع تشيلسي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا، خلال مباراة المنتخبين الأخيرة.

وتواجه منتخبا إسبانيا والسويد في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في صراع على بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، ونجح "لا روخا" في خطف الفوز بهدف دون رد ليحجز مقعده في مونديال قطر.

وأكد إبراهيموفيتش أن تعليقًا من أثبيليكويتا دفعه للتدخل بعنف على مهاجم منتخب إسبانيا.

أثبيليكويتا بقي على الأرض متأثرًا بألم واضح، لكنه تجنب إصابة خطيرة، في حين تم إيقاف إبراهيموفيتش وسيغيب عن أول مباراة في الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم.

ماذا حدث بين إبراهيموفيتش وأثبيليكويتا؟

يوم 14 نوفمبر، وخلال مباراة إسبانيا والسويد في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قام إبراهيموفيتش بالتدخل على ظهر أثبيليكويتا خلال كرة ثابتة.

إبراهيموفيتش دفع مدافع إسبانيا بقوة بالكتف في ظهره، ليسقط أثبيليكويتا على الأرض.

Zlatan got a yellow card for this shoulder charge on Azpilicueta 😳 pic.twitter.com/64ipgvvm4X — ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2021

ماذا قال إبراهيموفيتش عن الواقعة؟

اعترف إبراهيموفيتش بتفاصيل الواقعة مع أثبيليكويتا خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية.

وقال السويدي: "في ذلك اليوم مع المنتخب، تعاملت مع أثبيليكويتا، لقد فعلت ذلك متعمدًا".

وأضاف: "أنا لا أخجل من قول ذلك لأنه فعل شيئًا غبيًا لأحد زملائي، عليه أن يفهم أنني سأقوم بأي شيء من أجلهم".

وأكمل: "لا يجب أن يحاول القيام بذلك، لأنه لا يوجد من يملك الشجاعة للقيام بذلك ضدي، كنت سأريه ما سيحدث لو فعل ذلك معي".

وأكمل "الأمر لا يتعلق بالغياب عن مباريات الملحق، يتعلق الأمر بجعل الرجل يفهم أنه لم يهاجم كلبًا لا يتكلم".

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلًا: "هاجم الشخص القادر على الرد، من السهل جدًا استهداف زملائي في الفريق الذين يبلغون من العمر 20 عامًا، وهم رجال في غاية اللطف، أتمنى أن يتفهم الأمر الآن".

ما هو موقف السويد في ملحق تصفيات كأس العالم؟

بعد الحصول على وصافة المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 خلف منتخب إسبانيا، سيضطر منتخب السويد إلى خوض الملحق الأوروبي.

سيتم تحديد منافس منتخب السويد عن طريق القرعة مع خصم غير محدد.

وسيغيب إبراهيموفيتش عن المباراة الأولى في الملحق بعد حصوله على بطاقة صفراء عقب تدخله على أثبيليكويتا.

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