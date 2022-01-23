إبراهيموفيتش عن محاولة خطف عمل ليوناردو: سأصبح المدير الرياضي في باريس عندما أريد

اعتاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي إحداث ضجة كبرى بتصريحاته المثيرة للجدل.

ذلك بالضبط ما حدث في ديسمبر الماضي عندما كشف في كتاب أنه عرض خدماته على باريس سان جيرمان الفرنسي ليصبح المدير الرياضي الجديد في "حديقة الأمراء" بدلًا من البرازيلي ليوناردو. (طالع لمزيد من التفاصيل)

وفي مقابلة جديدة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية، عاد المهاجم السويدي المخضرم إلى تصريحاته، دون أن ينكر الأمر.

وقال إبراهيموفيتش: "في اليوم الذي أريد أن أكون فيه المدير الرياضي لباريس سان جيرمان سأصبح كذلك".

وأضاف السويدي مشيدًا بناديه السابق: "كل يوم يصبح أكبر، إنه مشروع، وإذا لم يصبحوا أكبر فإن ذلك يعني أنهم لا يقومون بالمهمة بشكل صحيح".

وتابع: "تدريب وإدارة مثل هذا الفريق المكتظ بالمواهب ليس بالأمر السهل، مما يمكنني رؤيته فإن باريس سان جيرمان يفعل ما يجب عليه فعله".

وعما إذا كان باريس سان جيرمان يملك الأسلحة اللازمة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، طالبهم إبراهيموفيتش بالتحلي بالصبر.

وقال إبرا في ختام تصريحاته: "قيادة العالم لا تتم في أربع وعشرين ساعة، إنه ماراثون به تقلبات، احتاج تشيلسي عشر سنوات بعد أن اشتراه رومان أبراموفيتش".

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