إبراهيموفيتش: سأعتزل عندما أجد من هو أفضل!

أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أنه لا يفكر في اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي، ويسعى للاستمرار لأطول فترة ممكنة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأكد خلالها أنه يشعر بقدرته على الاستمرار.

وقال إبراهيموفيتش: "المستقبل لم تتم كتابته بعد، دعونا ننتظر ونرى ما الذي سيحدث أولًا ولا نستبق الأحداث".

وأضاف: "لا أريد أن أندم على التوقف عن لعب كرة القدم، وبعد ذلك أقول أنني كان يمكنني الاستمرار، سأكون نادمًا لبقية حياتي".

وأردف: "أريد أن أستمر في اللعب لأطول فترة أستطيع أن أصمد خلالها، في الواقع سألعب حتى أرى أحدهم أفضل مني".

وأكمل: "أعرف أنني سأتوقف في أحد الأيام، ولن يكون لدي الأدرينالين للاستمرار، لذلك ليس لدي تاريخ محدد، عندما أفقد ذلك سأتوقف".

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش عانى من إصابات عديدة في الموسم الجاري، ولعب 22 مباراة فقط مع ميلان في كل البطولات، وسجل ثمانية أهداف.