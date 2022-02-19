إبراهيموفيتش : رايولا تلاعب بي وأريد دخول عالم التمثيل

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن طموحه بدخول عالم التمثيل بعد اعتزاله كرة القدم في المستقبل.

زلاتان يمر بموسم متوسط مع ميلان هذا الموسم بسبب الإصابات، ولكن الأضواء تظل حوله رغم كل الصعوبات.

وتحدث صاحب الـ40 سنة مع ماكس بريجانت، في برنامج راديو 105 على شبكة "مي كاسا" ليتطرق إلى العديد من الجوانب الهامة بمسيرته.

وقال إبرا عن كتابه "Adrenalina":"أنا سعيد بالنتيجة، إنه جزء من قصتي، ردود الأفعال كانت إيجابية وجعلتني أشعر بالفخر، ليس لدي ما أخفيه وأتحدث عندما أريد ذلك".

وأضاف:"الأدرينالين متواجد في كل الأشياء التي أفعلها، وبما أنني لا ألعب الآن، يجب أن أخرجه بطريقة أخرى".

وعن علاقته بالحكام:"في البداية لم أتحكم في نفسي، صرخت وهاجمتهم كثيرًا، لكني الآن أكثر نضجًا وأدير الأمور بشكل أفضل".

الإصابات:"هذه مواقف صعبة للغاية، لم أتوقف كثيرًا في مسيرتي، لكن في السنوات الأخيرة توقفت بشكل أكبر، ولكن إبرا وحده من سيقرر التوقف بشكل نهائي".

المنافسة على الدوري الإيطالي:"البطولة تبدو متوازنة بالنسى لي، الأقوى من شهر فبراير وحتى مارس هو من سيفوز بها، المسابقة الآن أصبحت أكثر جماعية، ولو فزت بها مع الفريق الحالي لميلان سيمنحني ذلك المزيد من الرضا عما كنت عليه قبل عشر سنوات".

عودته إلى أوروبا:"لم أكن مضطرًا للعودة، ذهبت إلى أمريكا لأنني عدت من إصابة خطيرة والأمور كانت على ما يرام، بعدها مينو رايولا تلاعب بي "قالها مازحًا"، وأقنعني بالمجيء إلى هنا، ربما كانت هناك حاجة لزلزال زلاتان".

خططه المستقبلية:"لدي إيمان بما كل أفعله، أنا لدي فضول حول أشياء معينة، على سبيل المثال أن أصبح ممثلًا، أريد أي شيء يمنحني الأدرينالين، لدي العديد من المشاريع خارج كرة القدم، لكن كل تركيزي الآن على تجربتي الحالية".

يذكر أن إبراهيموفيتش لعب 19 مباراة مع ميلان هذا الموسم ونجح في تسجيل 8 أهداف بقميص الفريق الإيطالي.

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