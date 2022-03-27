إبراهيموفيتش: الفوز بالكرة الذهبية؟ يفضلون منحها "للشخص المثالي"

كشف المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أنه لم يكن منزعجًا من حقيقة أنه فشل في الفوز بالكرة الذهبية خلال مسيرته الطويلة.

حيث يمتلك المهاجم المخضرم مسيرة طويلة شارك فيها مع فرق مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وميلان.

وعلى الرغم من ذلك لم يستطع السلطان السويدي تحقيق أهم بطولة فردية على الإطلاق في عالم كرة القدم.

وتحدث زلاتان إلى صحيفة "بيلد" الألمانية حول عدم شعوره بالندم حول عدم حصوله على الكرة الذهبية، وعن بعض الأشياء التي تخص الدوري الألماني.

حيث قال إبراهيموفيتش: "لطالما كنت أشعر بالفضول بشأن الدوري الألماني. هناك فريق مثل بايرن ميونيخ، إنه ناد رائع".

وواصل: "في كل مرة كنت ألعب فيها ضدهم، كنت أرى دائمًا منشآتهم، والملعب، وتنظيمهم. تاريخ النادي مثير للإعجاب".

ثم كشف أنه لم يكن معجبًا أبدًا بالكرة الذهبية ولم يشعر بأي ندم لعدم حصلوه على الجائزة.

حيث أضاف السلطان: "هذه جوائز سياسية، يريدون "الشخص المثالي". إذا تحدثت وقولت ما تريد، فلن تستطيع الفوز بها"

وواصل: "بإمكانهم منح الجائزة "للشخص الجيد"، لكن بالنسبة لي لا يغير هذا من شيء، ولا يجعلني أفضل أو أسوأ".

على الرغم من عمره، لا يزال إبراهيموفيتش البالغ من العمر 40 عامًا جزءًا مهمًا للغاية من فريق ستيفانو بيولي في ميلانو.

حيث سجل ثمانية أهداف في 18 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، ولديه شخصية رئيسية في غرفة الملابس، ويساند الفريق في المنافسة على لقب البطولة هذا العام.

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