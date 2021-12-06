إبراهيموفيتش: الأفضل في التاريخ؟ ليس ميسي أو رونالدو!

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن لاعبه الأفضل في تاريخ كرة القدم، واستبعد من الخيارات الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زلاتان لصالح "كورييري تي في"، وتطرق للحديث عن المقارنات المستمرة بين ميسي وكريستيانو.

ماذا قال إبراهيموفيتش عن الأفضل في التاريخ وميسي ورونالدو؟

قال إبراهيموفيتش: "بالنسبة لي هو رونالدو الظاهرة، لم أشاهد مارادونا بشكل مباشر، فقط شاهدته عبر التلفاز، أما رونالدو فقد كنت أحاول تقليده عندما كنت صغيرًا".

وأضاف عن التنافس بين رونالدو وميسي: "كلاهما قوي للغاية والخيار بينهما في منتهى الصعوبة، لكن لو توجب علي الاختيار سيكون لميسي، فقد لعبت معه وأعلم أن كل ما يقوم به يفعله بشكل طبيعي".

ماذا قال إبراهيموفيتش عن أقوى من لعبوا أمامه في دفاعات الخصوم ومصير الدوري الإيطالي هذا الموسم؟

وأردف: "هناك الكثير من الخصوم الأقوياء، هكذا هو الوضع في إيطاليا دائمًا، لكن لو توجب أن أقول بعض الأسماء فهناك باولو مالديني وأليساندرو نيستا وياب ستام وجورجيو كيليني وتياجو سيلفا".

وأكمل: "المنافسة مثيرة للاهتمام هذا الموسم، لكن البطولة لن يتم تحديد الأقرب للفوز بها قبل فبراير أو مارس، وليس الآن".

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش كان قد شارك مع ميلان في 12 مباراة هذا الموسم، وسجل ستة أهداف وصنع هدفين في كل البطولات.

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