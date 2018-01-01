إيندهوفن يمزح مع توتنهام بعد إقصاء إنتر
هيثم محمد فيسبوك تويتر
نشر الحساب الرسمي لبي إس في إيندهوفن الهولندي تغريدة طالب فيها نادي توتنهام بشكره بعد تعطيله لإنتر في لقاء مساء الثلاثاء بدوري الأبطال.
وتعادل إنتر وإيندهوفن بهدف لكل جانب، وهي نفس نتيجة برشلونة وتوتنهام، ليعبر الفريق الإنجليزي بفارق المواجهات المباشرة مع إنتر.
وغرد حساب إيندهوفن لنظيره الخاص بالنادي الإنجليزي قائلاً : "يجب أن تشكرونا" ، وهو ما رد عليه الحساب الرسمي للسبيرز بصورة لمهاجمه الكوري سون هيونج مين مبتسماً.
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Thank us later @SpursOfficial 😉#INTPSV pic.twitter.com/w7jS3Cqqxc — PSV (@PSV) December 11, 2018
وتفاعلت جماهير توتنهام مع التغريدة بشكل موسع، إذ لاقت إعجاب ما يفوق 36 ألفاً، وعلق عليها ما يزيد عن ألفين معظمهم من مشجعي سبير.
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كان توتنهام افتتح التسجيل مبكراً عبر هيرفيج لوزانو ونجح في الصمود والخروج بنقطة تعادل هي الثانية له فقط في المجموعة.
وتساوى توتنهام وإنتر عند رصيد ثمانية نقاط ولكنه عبر بفضل تسجيله هدفاً خارج ملعبه في الخسارة أمام إنتر بهدفين لهدف، مقابل انتصاره بهدف نظيف في لقاء العودة.