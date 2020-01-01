إيموبيلي يقارع رونالدو ويقود لاتسيو لانتصار مهم على فيرونا

المهمة تصعب على الدون..

واصل لاتسيو استفاقته وحقق فوزه الثاني على التوالي بالتغلب على هيلاس فيرونا بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وعانى لاتسيو كثيرًا منذ العودة من توقف فيروس كورونا حيث فقد فرصة المنافسة على اللقب بعدة هزائم متتالية، قبل أن تبدأ استفاقة نسبية من الجولة الماضية بالفوز على كالياري بهدفين مقابل هدف.

تشيرو إيموبيلي، هداف لاتسيو، دخل المباراة وهو على صدارة ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 31 هدفًا وبفارق هدف وحيد عن الأسطورة كريستيانو رونالدو، لكنه أنهاها والفارق متسع كثيرًا بينهما.

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ووضع سفيان أمرابط فيرونا في المقدمة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 39، ثم تعادل إيموبيلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أيضًا.

ميلينكوفيتش سافيتش منح الضيوف التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم قضى خواكين كوريا على أي آمال لأصحاب الدار في العودة بهدف ثالث في الدقيقة 62.

إيموبيلي أبى أن يُنهي الأمور عند هذا الحد ووضع هدفًا أقل ما يوصف بالرائع في الدقيقة 84، ثم أحرز الهدف الخمسة من ركلة جزاء في الدقيقة 92 ليرفع الفارق بينه وبين الدون البرتغالي إلى 4 أهداف قبل مواجهة يوفنتوس أمام سامبدوريا في وقت لاحق مساء اليوم.

كما أن هذا الهدف له قيمة استثنائية للدولي الإيطالي، حيث عادل الرقم التاريخي المسجل باسم لوكا توني في عدد الأهداف التي يسجلها إيطالي في موسم واحد بجنة كرة القدم، بل وتخطاه بهدفه الرابع ودخل التاريخ من أوسع أبوابه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد لاتسيو إلى النقطة 75 ويبقى في مركزه الرابع بالتساوي مع أتالانتا مع تفوق كتيبة جاسبريني بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة 46 في المركز التاسع.