النتائج المباشرة
الانتقالات

إيموبيلي يستحيل أن يرفض عرضًا من نابولي!

التعليقات()
Getty
تصريحات مهمة قبل مواجهة نابولي في سان باولو

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد وكيل اللاعب الإيطالي، تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، أنه لن يرفض عرضاً حال طلب نابولي ضمه.

وولد الدولي الإيطالي في مدينة نابولي، لكنه لم يلعب للنادي البارتينوبي، حيث أكد وكيله أن يشعر بالرغبة في اللعب لفريق المدينة التي وُلد بها.

ويقضى إيموبيلي أياماً رائعة مع لاتسيو استعاد فيها شهيته التهديفية، بعدما حقق لقب الهداف الموسم الماضي بالدوري الإيطالي، بالتساوي مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر.

اختيارات المحررين

وكيل مهاجم تورينو وبوروسيا دورتموند الأسبق تحدق عن إمكانية ارتداء قميص نابولي: "أنه لم ينسى جذوره، أنه يشعر بالرغبة والاتصال في اللعب لفريق مدينته".

ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ميليتاو

وواصل:"لديه علاقة وطيدة مع زميله الإيطالي لورينيزو إينسيني، فتشيرو اشترى منزلاً يبتعد 200 مترًا من منزل الجناح الإيطالي".

وتابع: "إذا وصل عرضًا من نابولي، لن يرفضه أبدًا، في الوقت السابق نابولي كان يمتلك هيجواين، لكن الأرقام تخبرنا أنه لا يسجل أهدافًا أقل من الأرجنتيني". خاص جول – لاعب قطر: نشتاق للجمهور القطري وهذا توقع لنصف النهائي

المهاجم البالغ 28 عامًا، سجل 13 هدفًا في 24 مباراة خاضها الموسم الحالي بقميص نسور العاصمة الإيطالية.

ويلتقي نابولي مع لاتسيو في قمة الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

الموضوع التالي:
رئيس ليفانتي: سنشكو برشلونة حتى لو فزنا ببطاقة التأهل
الموضوع التالي:
موعد مباراة الصين وتايلاند القادمة في دور الـ16 من كأس آسيا 2019
الموضوع التالي:
الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يتهم بي إن سبورت بإدخال السياسة في الرياضة
الموضوع التالي:
موعد مباراة الأردن القادمة في دور الـ16 من كأس آسيا 2019
الموضوع التالي:
ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم ميليتاو
إغلاق