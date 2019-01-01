إيموبيلي يخشى منافسة رونالدو ولوكاكو

موسم مميز لهداف لاتسيو حتى الآن

أشار شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، أن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، وهداف إنتر روميلو لوكاكو هما أبرز المنافسين له على لقب هداف السيري آ.

ويتصدر إيموبيلي لائحة الهدافين برصيد 13 هدفاً من 11 مباراة، وسجل في اللقاءات الست الأخيرة لفريقه، ليفوز بأفضل لاعب في شهر أكتوبر.

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وقال إيموبيلي مع "كوريري": "منافسي؟ سأقول لوكاكو، وأيضاً رونالدو، سيسجل بعض الثلاثيات ويصعد في الترتيب، وحتماً سينافس".

وأضاف: "هناك أيضاً زاباتا وبيلوتي لأن بداية الدوري منهما كانت قوية، دائماً صعب تحقيق هذا اللقب في إيطاليا لأن هناك مهاجمين كبار".

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ويلعب إيموبيلي مع لاتسيو مساء اليوم الخميس أمام سيلتك لحساب الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.