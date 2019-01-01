تصفيات كأس أوروبا

إيموبيلي: أشكل مع بيلوتي ثنائية قوية في هجوم إيطاليا

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تشيرو إيموبيلي يتحدث عن ثنائيته مع بيلوتي في خط هجوم منتخب إيطاليا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال تشيرو إيموبيلي نجم نادي لاتسيو والمنتخب الإيطالي إنه يصنع رفقة نجم تورينو أندريا بيلوتي ثنائية قوية في خط هجوم الأتزوري.

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ويستعد المنتخب الإيطالي لمواجهتين أمام منتخبي اليونان وليشتنشتاين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، في الثاني عشر والخامس عشر من أكتوبر الجاري.

وقبل مواجهة اليونان بـ 48 ساعة، تحدث شيرو إيموبيلي عن حظوظ المنتخب الإيطالي في التأهل وحسم بطاقة الصعود المباشر، كما تحدث عن التطور الذي حدث للأتزوري مؤخرًا.

وأضاف: "في الوقت الراهن نحن أقوى مما كنا عليه منذ شهور قليلة، نشعر بأننا نزداد ثقة وخبرة وقدرة على المضي قدمًا، هذا يعطينا الحافز كلما مر الوقت"

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وتابع: "خط الهجوم؟ أشعر بنفس الراحة في المنتخب كما هو الحال مع لاتسيو، أحصل على حريتي الكاملة بفضل المدرب وبفضل وجود لاعب مثل بيلوتي بجواري، أنا رفقته نصنع ثنائية هجومية مميزة لأننا نتفاهم جيدًا"

يذكر أن المنتخب الإيطالي يحتل صدارة مجموعته في التصفيات والتي تضم فنلندا وأرمينيا والبوسنة والهرسك واليونان وليشتنشتاين.

 

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