إيمري ينصح نيمار بالعودة للدوري الإسباني ويكشف سبب الرحيل عن أرسنال

أوناي إيمري المدير الفني الأسبق لأرسنال يوضح أسباب رحيله عن المدفعجية وينصح لاعبه السابق نيمار دا سيلفا بالعودة للدوري الإسباني.

توجه المدرب أوناي إيمري المدير الفني الأسبق لفريق أرسنال بالنصيحة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بالعودة للدوري الإسباني من جديد قريبًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيمري وأكد خلالها أن نيمار لديه الإمكانيات والظروف المناسبة ليصبح اللاعب الأفضل في العالم.

وقال إيمري: "نيمار يجب عليه أن يعود للدوري الإسباني فهناك توجد أفضل الفرق في العالم، يجب عليه أن يكون مستواه أكثر ثباتًا فهو عمره 27 عامًا ولديه الظروف التي تجعله أفضل لاعب في العالم".

سوكراتيس: الكرة الحديثة سببت أزمة للمدافعين

وأضاف عن إيدنسون كافاني: "هو لاعب يجب التنافس ويتدرب على أعلى المستويات ودومًا ما يرفع من المتطلبات ولا أعتقد أن اللعب لأتلتيكو مدريد سيكون صعبًا عليه، انضمامه سيكون أمرًا كبيرًا بالنسبة لهم".

وأكمل تصريحاته حول أرسنال بعد رحيله عن تدريب المدفعجية: "لقد رحلت عن أرسنال لأن مرحلة الوهم كانت قد انتهت، والنتائج تسببت في الكثير من الاحباط".

وأنهى تصريحاته: "الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم بكل تأكيد لكن لو تحدثنا عن أفضل الفرق فهي موجودة في إسبانيا".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد عين المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لاعبه المعتزل والمساعد السابق لبيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي، ويسير الفريق بشكل طيب تحت قيادته.

