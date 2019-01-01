إيمري يكشف أسباب عدم الدفع ببيبي أساسيًا

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يكشف أسباب عدم دفعه بلاعبه الجديد نيكولاس بيبي أساسيًا أمام بيرنلي.

أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال على سعادته الغامرة بنتيجة فريقه بالأمس أمام نظيره بيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للمدفعجية وأكد خلالها على سعادته بما قدمه نيكولاس بيبي خلال تلك الفترة التي لعبها في المباراة.

وقال إيمري: "تأثير بيبي كان جيدًا خلال ٤٥ دقيقة لعب فيهم، لقد كان معنا منذ أسبوعين فقط، ولا يزال في حاجة ليكون أكثر جاهزية في الفترة المقبلة".

وأضاف: "لقد تحدثت معه وأخبرني أنه يشعر بتحسن كبير كل يوم في أرسنال، لكنه لا يزال في حاجة للمزيد من الوقت، أعتقد أن مشاركته لـ ٤٥ دقيقة أمام بيرنلي كانت مثالية".

وأكمل: "نسعى دومًا لزيادة التنافس في كل مركز متاح في الفريق، والآن لدينا خيارات متعددة في كل مركز، ولدى كل منهم إمكانيات كبيرة".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد حقق الفوز بالأمس على بيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وحيد.