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إيمري يقترب من لم الشمل مع لاعبه السابق في أرسنال

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الصفقة تقارب العشرين مليون يورو

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن أرسنال سيحسم صفقة انضمام صانع ألعاب إشبيلية إيفر بانيجا في يناير المقبل بناء على طلب من مدربه أوناي إيمري.

وعمل بانيجا مع إيمري في السابق في فترة المدير الفني مع إشبيلية، ومن قبلها في صفوف فالنسيا من 2008 وحتى 2012.

وقالت "موندو" أن إيمري أعطى أرسنال قائمة من التدعيمات يحتاجها الفريق بالفترة المقبلة وعلى رأس تلك الأسماء هو بانيجا.

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وذكرت الصحيفة أن إدارة أرسنال لا تمانع التعاقد مع الأرجنتيني بالانتقالات الشتوية التي ستبدأ بعد أقل من أسبوع لتلبية رغبات المدير الفني.

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وكشفت "موندو" أن الصفقة ستتكلف 20 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد بانيجا مع إشبيلية الممتد حتى 2020.

وكان بانيجا عاد لصفوف إشبيلية الصيف قبل الماضي مقابل 14 مليون يورو بعد تجربة قصيرة مع إنتر لموسم وحيد.

ويلعب أرسنال مساء اليوم، الأربعاء، أمام برايتون ضم لقاءات "البوكسينج داي" الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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