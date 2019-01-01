إيمري يعترف باقتراب حسم صفقة تيرني

إيمري يتحدث عن اقتراب حسم صفقة كيران تيرني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال إن الفريق يسير بخطوات جيدة من أجل التعاقد مع الظهير كيران تيرني.

وكان آرسنال قد اهتم بخدمات نجم سيلتيك الأسكتلندي منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض من قبل نيل لينون مدرب سيلتيك الأسكتلندي وكذلك إدارة النادي في أكثر من مرة سابقة فكرة الاستغناء عن اللاعب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

ولكن على الرغم من ذلك، فإن إيمري يؤكد أن جميع أهداف الجانرز في الميركاتو تسير بشكل جيد ووفق خطط مدروسة.

وأكد المدرب الإسباني اقتراب المفاوضات من نهايتها وأن اللاعب بات الآن في طريقه لينضم إلى صفوف الفريق اللندني.

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يذكر أن آرسنال قد رفع سقف طموحاته بشكل كبير بعدما تعاقد مع أغلى لاعب في تاريخه الدولي الإيفواري نيكولاس بيبي مقابل 80 مليون يورو.