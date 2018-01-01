إيمري يعتذر عن ركل الزجاجة على جماهير برايتون
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قدم أوناي إيمري مدرب آرسنال اعتذاره عن واقعة ركله لإحدى زجاجات المياه باتجاه مشجعي برايتون خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة الفريقين.
وقال إيمري:"لقد قلت لهم أني أعتذر، لأني ركلت الزجاجة عقب فعل محبط لنا في الدقائق الأخيرة".
وأضاف:"لم تكن ركلة قوية، ولكن الزجاجة لمست أحد مشجعيهم، لذلك أبلغتهم باعتذاري".
واكتفى حكام المباراة باعتذار المدرب الإسباني، ليتغاضوا عن ذكر الواقعة في تقرير المباراة.
يذكر أن آرسنال قد تعادل مع برايتون بهدف لمثله، ليحتل المركز الخامس بـ38 نقطة.