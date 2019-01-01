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الدوري الإنجليزي الممتاز

إيمري يطلب من أرسنال التعاقد مع رابيو

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إلى أين يتجه رابيو بعد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

طلب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، التعاقد مع أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.

برشلونة في مفاوضات لأجل التعاقد مع رابيو بالمجان ولكن الأمور تعقدت مؤخرًا بسبب مطالب اللاعب.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ إيمري طلب من إدارة المدفعجية التفاوض مع اللاعب لإقناعه بارتداء قميص الجانرز في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أنّ المدرب لديه علاقة طيبة باللاعب منذ عملهما سويًا في سان جيرمان وقادر على إقناع اللاعب.

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جدير بالذكر أنّ رابيو يرغب في الحصول على 10 مليون يورو راتبًا سنويًا صافي من الضرائب.

وقد يرحل مسعود أوزيل، لاعب أرسنال، عن قلعة "إمارات" بنهاية الموسم الجاري رفقة آرون رامسي القريب من يوفنتوس.

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