إيمري يصف خماسية نوتنجهام فورست بالمثالية

المدرب الإسباني يُثني بشكل خاص على مدافعه العائد بعد فترة غياب طويلة

استفاض مدرب آرسنال آوناي إيمري في مدح فريقه، بعد الفوز العريض الذي تحقق على حساب ضيفه نوتنجهام فورست بخماسية بلا هوادة في الدور الثالث لكأس كاراباو.

وخرج الفريق اللندني بمكاسب بالجملة من المباراة، أهمها بعد الأداء والنتيجة الرائعة، عودة اثنين من ضحايا الإصابات طويلة الأجل، روب هولدينج وهيكتور بييرين، وذلك للمرة الأولى منذ خروجهما من حسابات المدرب الإسباني بداعي الإصابات السيئة.

وغاب المدافع الإنجليزي بداعي العملية الجراحية التي خضع لها في الرباط الصليبي أواخر العام الماضي، قبل أن يأتي الدور على المدافع الأيمن الإسباني ليتجرع من نفس الكأس في بداية العام.

كما شهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد من سيلتك كيران تيرني بعد تعافيه من إصابته التي منعته من الظهور مع المدفعجية في المباريات الماضية.

وفي حديثه مع الصحفيين بعد المباراة، قال مدرب باريس سان جيرمان السابق في رده على سؤال حول عودة روب هولدنج "من المثالي أن يكون لديك المزيد من الخيارات في قلب الدفاع، ووجوده معنا بهذه الروح والإيجابية سيساعدنا كثيرًا في المرحلة القادمة".

التشكيل الأفضل لعام 2019. 📝



برأيك من اللاعب الذي لا يستحق التواجد في هذا التشكيل؟ 🤔 pic.twitter.com/AHIU8GTZ5k — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 24, 2019

وختم حديثه المقتضب "لكن من الواضح أنه ما زال بحاجة لدقائق وثقة أكثر، وبوجه عام، كانت مباراة مثالية بالنسبة لنا، ربما أصاب هولدينج بعض التعب في نهاية المباراة، لكنه سعيد للغاية".