إيمري يشيد بقدرة لاعبي أرسنال في تخطى عقبة باتي

الإسباني يصل لمرحلة جديدة في المسابقة الوحيدة المتبقية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الإسباني، أوناي إيمري، عن سعادته بالفوز الذي حققه أرسنال على حساب باتي بوريسوف البيلاروسي.

ونجح أرسنال في العودة بلقاء الإياب، والفوز بثلاثية نظيفة بعد خسارة الذهاب بهدف وحيد.

إيمري عبر عن سعادته بالفوز عقب نهاية اللقاء: "نحن نريد النتائج، ونريد أن نفوز من أجل الجماهير التي حضرت، لنتطور ونبني عقلية، بعد المباراة الأولى لم نكن جيدين، عدنا بالنتيجة بشكل جيد، والفريق سار بشكل جيد".

وواصل قائلاً: "كان علينا أخذ الاحتياطات، وكنا نريد التسجيل، رسالتنا إذا سجلنا هدفًا سنواصل لنسجل الثاني وهكذا، كنا نريد هدفين ثم ثلاثة وأربعة من أجل مزيد من الاحتياطات في 90 دقيقة".

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بطولة كبيرة يقدمها فريق آينتراخت فرانكفورت حتى الآن بقيادة مدربه أدولف هوتر 👏 pic.twitter.com/TxFRtsIG2O — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

وأتم: "لقد قدم اللاعبين المباراة كما أردنا، وصلنا لمنطقة الجزاء بعديد من العرضيات، وأظهرنا الكفاءة، والتي لم نكن نمتلكها".

وسينتظر أرسنال غدًا لمعرفة هوية منافسه في ثمن النهائي بعد أسبوعين.