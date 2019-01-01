إيمري يدعم بيبي بعد اهتزاز ثقته في نفسه

مدرب آرسنال يرفض الهجوم على لاعبه الإيفواري

قدم مدرب آرسنال أوناي إيمري، الدعم اللازم للاعبه الإيفواري نيكولاس بيبي، بعد تصريحاته الأخيرة، التي اعترف خلالها بفقدان ثقته بنفسه.

وجاءت تصريحات أغلى لاعب في تاريخ المدفعجية، بعد حملة الهجوم عليه، لعدم ظهوره مع الفريق بالصورة المنتظرة أو المتوقعة منه، أمام مانشستر يونايتد في قمة الإثنين الماضي التي انتهت بهدف لمثله، بجانب اكتفائه بتسجيل هدف يتيم من علامة الجزاء منذ قدومه إلى قلعة "الإمارات".

ودفاعًا عن بيبي، قال المدرب الإسباني للصحفيين "ليس من الجيد التحدث عن سعر اللاعب بعد انتقاله إلى الفريق"، وذلك ردًا على ما يتهمه بعدم استحقاقه المبلغ الضخم الذي أنفقه النادي اللندني لضمه من ليل مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف "الأمر لا يتعلق به بمفرده أو اللاعبين الشباب أو ذوي الخبرة. هم بشر مثلنا يلعبون ولا يفكرون في ذلك، وأنا كذلك لا أفكر في راتبي عندما أكون المدرب. اللاعبون أيضًا لا يفكرون في الرواتب أو ما دفعه أحد الأندية للتعاقد معه".

وختم حديثه في هذه الجزئية "نحن نلعب في كل مرة كمدرب ولاعبين تحت الضغط، وإنه لشرف بالنسبة لي أن أكون المدير الفني لهذا الفريق، صحيح هذا الامتياز يضاعف الضغط، لكنه يبقى إيجابيًا، عمومًا هو (بيبي) بحاجة إلى اللعب واكتساب المزيد من الثقة وأيضًا التعرف على اللاعبين بشكل أفضل".