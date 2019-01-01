إيمري يدافع عن موستافي ويطالب الجماهير بعدم مهاجمته

بعد الخسارة الكارثية لأرسنال أمام كريستال بالاس

قام أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، بالدفاع عن لاعبه شكودران موستافي، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت له في الفترة الأخيرة.

موستافي تسبب في تلقي شباك أرسنال لهدفين، بالخسارة الصادمة من كريستال بالاس 3/2 الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي.

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أخطاء الألماني المتكررة، صاحبتها حالة من الغضب الشديد لجماهير المدفعجية، ومطالبة برحيله الصيف القادم.

إيمري قال عن لاعبه في تصريحات لصحيفة "تيليجراف":"أريد حماية كل اللاعبين ومنهم موستافي، أؤمن به لأنه مدافع جيد جداً".

وأضاف:"تحدثت معه وأخبرته كم هو مدافع جيد ويمكنه التحسن عن طريق العمل الجاد، لامتلاكه موهبة كبيرة بقلب الدفاع".

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وتابع:"في مباراة واتفورد كان من أفضل اللاعبين على أرضية الملعب، فاز بجميع الكرات الهوائية، لعب أمام بنتيكي في كريستال بالاس، لذلك تكرار الأمر كان مشكلة بالنسبة له، ربما يحتاج للتحسن في اتخاذ القرار".

وعن انتقاد الجماهير له:"أقول للجماهير ساعدوا اللاعبين لأننا نحتاج لثقتهم بأنفسهم لتحقيق أهدافنا هذا الموسم".

جدير بالذكر أن صاحب الـ27 عاماً انضم لأرسنال قادماً من فالنسيا في 2016 مقابل 37 مليون جنيه استرليني.