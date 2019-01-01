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إيمري يختار بيع مخيتاريان وأيوبي والتعاقد مع رابيو

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كيف سيكون موسم الانتقالات الصيفية في آرسنال بناء على رغبة إيمري؟

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن أوناي إيمري قد وضع خطته المرجوة والخاصة بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكان إيمري قد توصل إلى اتفاق في الأيام القليلة الماضية مع إدارة آرسنال على الميزانية الخاصة بالتعاقدات خلال الصيف.

وتضمنت هذه القائمة أسماء اللاعبين الذين يريد آرسنال التعاقد معهم وأيضًا الذين يريد التخلص منهم من أجل الحصول على الأموال.

وكشفت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن إيمري لا يريد استمرار هينريك مخيتاريان وأليكس أيوبي مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وفي مقابل ذلك، وضع النجم الفرنسي أدريان رابيو كأولوية من أجل التعاقد معه وكذلك المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي من برشلونة.

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يذكر أن آرسنال قد تعاقد في الصيف الماضي مع توريرا من أتالانتا و ليشتشتاينر من يوفنتوس في بداية أول موسم للمدرب أوناي إيمري.

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