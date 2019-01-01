إيمري: نسعى للفوز بالدوري الأوروبي ولن نفقد الأمل في البريميرليج

تصريحات المدرب الإسباني قبل مواجهة فالنسيا غداً الخميس

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، على تمسكه بحظوظ فريقه بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم من خلال الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

أرسنال يستضيف نظيره الإسباني فالنسيا غداً الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، طامحاً في الفوز للحفاظ على آماله في انتزاع اللقب.

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المدفعجية يمكنهم التأهل لدوري الأبطال في حالة الفوز بالبطولة، وكذلك لو حققوا أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي، وهي الفرصة التي تقلصت بخسارة الفريق 3 مباريات متتالية في البريميرليج.

وقال إيمري عن موقف فريقه:"كل تركيزنا الآن على مباراة فالنسيا غداً، وكذلك الأسبوع القادم هناك مواجهة الإياب، لا ننسى أيضاً صراع الأربعة الكبار، سنحاول النظر لكل الاحتمالات".

إصابة آرون رامسي:"لن نستطيع استخدامه، هو يحب الفريق جداً ويعشق هذا النادي، ربما لا نراه مجدداً بقميص أرسنال لكنه سيتواجد معنا حتى نهاية الموسم".

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وعن عودة مسعود أوزيل للتشكيل الأساسي:"لدينا 20 لاعباً بالفريق، نقوم بتغيير الخطة بشكل مستمر بسبب بعض الغيابات ونفوز، مثلما فعلنا مع أوزيل ورامسي وناتشو".

ويلعب أرسنال ضد فالنسيا غداً الخميس، قبل ملاقاة برايتون على ملعب الإمارات يوم الأحد القادم، في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.