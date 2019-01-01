إيمري: نحترم قيمة تشيك ولا نمتلك الأفضلية ضد تشيلسي

لم يقرر حتى الآن من سيكون حارس أرسنال ضد البلوز

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، على احترامه للحارس التشيكي بيتر تشيك، قبل مواجهة تشيلسي غداً بنهائي الدوري الأوروبي.

تشيك خاض معظم مباريات أرسنال باليوروباليج هذا الموسم، ولكن ارتباطه بالعمل كمدير رياضي لتشيلسي بعد نهاية الموسم، تسبب في مطالبة جمهور المدفعجية بإشراك زميله بيرند لينو.

إيمري ظهر في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد، ليؤكد أنه لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن بحارس الفريق ضد البلوز.

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وقال الإسباني:"أحترم تشيك كلاعب وشخص محترف، يستحق كل الثقة لما قدمه طوال مسيرته لأن رجل مهذب جداً".

وأضاف:"مسألة مشاركته من عندما لم تحسم حتى الآن، سأتخذ القرار النهائي قبل المباراة، ولكن كيف لا يمكن أن نثق به".

وأما عن الفوز بالبطولة للتأهل لدوري أبطال أوروبا:"هذا هو هدفنا الرئيسي، نعلم مدى صعوبته، ولكنها مسؤولية كبيرة نريد تحملها غداً".

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تخطيه لأرسن فينجر:"بالطبع أحترم كل ما قدمه للنادي، حيث منحه ثقافته الحالية، تعلمت منه الكثير جداً كمدرب، هدفنا هو جعل أرسنال أحد أكبر 10 أندية في العالم".

امتلاك الأفضلية عن تشيلسي:"لا، هم فازوا بالبطولة من قبل مع رافائيل بينيتيز، في الوقت الذي لم تكن المسابقة فيها تؤهل للأبطال، الجميع يريد الفوز باللقب وسيقاتل من أجله".

وفي نهاية حديثه أعرب إيمري عن إحباطه لعدم تواجد العدد الكافي من الجماهير الإنجليزية بالمباراة، ولكنه رحب بظهور مشجعين لأرسنال من جميع أنحاء العالم بملعب باكو في أذربيجان.