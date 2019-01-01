إيمري: مواجهة مانشستر يونايتد "كبرى" وهذا ما أريده من اللاعبين

هكذا تحدث المدرب الإسباني قبل زيارة "مسرح الأحلام"

أقر مدرب آرسنال أوناي إيمري بصعوبة مباراة سهرة الإثنين، التي سيحل خلالها فريقه ضيفًا على ملعب "أولد ترافورد" لمواجهة صاحب الأرض مانشستر يونايتد في ختام الجولة السابعة للبريميرليج.

في الوقت ذاته، أعرب المدرب الإسباني عن سعادته بعودة المدافع العشريني روب هولدينج قبل زيارة نفس الملعب، الذي شهد إصابته القاسية بقطع في الرباط الصليبي، وعلى إثرها ابتعد عن الفريق من ديسمبر الماضي.

وسجل هولندينج ظهوره الأول بقميص المدفعجية أمام نوتنجهام فورست في مباراة كأس كاراباو منتصف الأسبوع الماضي، والتي حسمها الفريق اللندني برباعية نظيفة.

وقال مدرب باريس سان جيرمان السابق في حديثه مع الصحف البريطانية "يجب أن يحصل هولدينج على وقته للتعافي، الأمر ليس بالسهل أبدًا بعد عودته من إصابته أبعدته ثمانية أو تسعة أشهر، وكنت قلقًا قبل الدفع به في مباراة الثلاثاء الماضي".

وأضاف "ولا أعرف ما إذا كان سيبدأ مباراة الإثنين أم لا، لكني أريد منه روحه القتالية وسلوكه والتزامه، إنه مثال للاعب آرسنال الحقيقي، وأريد لاعبين مثله في غرفة خلع الملابس، ومن حُسن الحظ أنه عاد مرة أخرى وبدأ ينتظم في اللعب معنا، بعد إصابته في أولد ترافورد وفي أوج لحظات تطوره كلاعب".

وعن المباراة قال "التحدي الحقيقي بالنسبة لنا هو الحفاظ على الفوز في كل مباراة، من المهم جدًا أن نتحسن ونُحقق أفضل أداء ونتائج في اللحظات المهمة، وزيارة أولد ترافورد القادمة ستكون مواجهة كبرى، نريد حقًا لعب المباراة بطريقة تساعدنا على تحقيق شيء ما، وأعتقد أننا على أتم الاستعداد لذلك".

ليلة جزائرية 🇩🇿🔝



هاذو ولادك يالخضرا 💚👏 pic.twitter.com/D0wy5Afdk3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 28, 2019

الجدير بالذكر أن آرسنال سيخوض المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، لكن حال فوزه، سيقفز إلى المركز الثالث، أمام جاره اللندني وست هام يونايتد –صاحب المركز الثالث الآن بـ12 نقطة-، بينما اليونايتد يقبع في المرتبة الـ12 بثماني نقاط، ويحتاج للثلاث نقاط ليتساوى توتنهام، ليستر سيتي، تشيلسي، بورنموث وضيفه العاصمي.