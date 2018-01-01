النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

!إيمري: ليفربول يعد مثال لنا

التعليقات()
Getty Images
خسارة يمكن استغلالها لصالح المدفعجية

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أبدى المدير الفني الإسباني، أوناي إيمري، لأرسنال الإنجليزي، أسفه للخسارة من ليفربول بخماسية نظيفة، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط أرسنال خارج قواعد، بخماسية مقابل هدف، في قمة الجولة، على الرغم من تقدمه المبكر بهدف نظيف.

إيمري تحدث عقب نهاية اللقاء: "اعتقد أننا بدأنا جيدًا، بتسجيل الهدف الأول، ثم كان هناك الفارق بفضل هجومهم والجودة التي يمتلكونها، ولم نستطع إيقاف تلك الفترة".

اختيارات المحررين

رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول × آرسنال

وعن الشوط الثاني: "في الشوط الثاني حاولنا العودة قليلاً، ومحاولة إيجاد الشباك وتسجيل الهدف، لكن ركلة جزاء أخرى أغلقت المباراة، أنها نتيجة سيئة".

وأردف: "تلك النتيجة قد نستخدمها بشكل جيد، نحن نعرف أننا نحتاج للتحسن بشكل أفضل".

تحليل | أرسنال يستعيد "روح فينجر" أمام ليفربول

وانهى مدرب باريس سان جيرمان السابق: "لقد تطور ليفربول بشكل كبير، وهذا مثال لنا، علينا أن نقوم بنفس العملية".

وانتهى عام أرسنال، دون أن يضيق الخناق على تشيلسي، ليظل خامسًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الموضوع التالي:
رُغم الانتصار بخماسية.. فان دايك يحث زملائه على التطور!
الموضوع التالي:
طبيب الأهلي يوضح إصابة أحمد فتحي
الموضوع التالي:
كلوب: أوشكت على البكاء من موقف صلاح مع فيرمينو
الموضوع التالي:
بعد اكتساح آرسنال.. ليفربول يختتم عام 2018 بالعديد من الأرقام التاريخية
الموضوع التالي:
رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول × آرسنال
إغلاق