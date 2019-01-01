إيمري: كنا نستحق الفوز والجماهير سبب عودتنا

أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال يؤكد أن فريقه كان يستحق تحقيق الفوز أمام نظيره توتنهام هوتسبير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة نظيره توتنهام هوتسبير في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني عقب المواجهة وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة بالرغم من البداية السيئة.

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وقال إيمري: "لقد كانت مباراة مذهلة، نحن نشعر بفخر كبير تجاه جماهيرنا، رغم أن النتيجة لم تكن الأفضل بالنسبة لنا، وكان المفتاح بالنسبة لنا في الهدف الأول الذي منحنا الثقة والمزيد من الفرص في الشوط الثاني".

وأضاف: "قبل الهدف الأول الخاص بهم لعبنا بشكل جيد، بعض الأحيان في المباراة كنا نلعب بحماس أكبر مما نلعب بعقولنا، كان يجب أن نكون أكثر تركيزًا وأن نقلل من أخطاء الشوط الأول".

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وأكمل: "أنا فخور بالعمل الذي قمنا به، لقد استحقينا الفوز على إجمالي ما قدمناه في المباراة، والجماهير دفعتنا طوال الوقت لتحقيق المزيد".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وكان أرسنال قريبًا من تسجيل الهدف الثالث في أكثر من مناسبة.