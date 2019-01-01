إيمري: كنا نستحق الفوز.. حاولنا ولكن فشلنا

تعادل يطيح بآمال الجانرز في المركز الرابع..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أوناي إيمري مدرب آرسنال عدم رضاه عن نتيجة التعادل بين فريقه وبين برايتون بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للبريميرليج.

وقال إيمري لسكاي سبورتس:"لقد كنا نستحق الفوز ولكننا نعلم أنهم أقوياء للغاية على الصعيد الدفاعي ولعبوا بشكل جيد للغاية".

وأضاف:"كان لدينا فرصنا للتسجيل، الشوط الأول ربما كان الحاسم في فارق النتيجة، وفي الشوط الثاني بعد هدفهم كان لدينا المزيد من الفرص ولكنهم دافعوا بشكل جيد".

وأوضح:"أهنئهم على عملهم، لقد قاتلنا وحاولنا الفوز بكل مباراة في البريميرليج، ولكن كل مباراة لها صعوبتها واليوم كان مثالاً على ذلك".

وتابع:"أردنا الفوز اليوم وعملنا في البريميرليج على احتمالية الحصول على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، ولكن اليوم تعادلنا وفقدنا تلك الفرصة، الآن سنتحضر لمباراتنا ضد فالنسيا".

يذكر أن الجانرز قد تراجعوا إلى المركز الخامس بـ67 نقطة بفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبر الرابع، فيما يخوضون إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس ضد فالنسيا بعد فوزهم ذهاباً 3-1.