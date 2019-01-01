"لو لم تخبرونني بوجود إيمري لظننت أن فينجر لا يزال في أرسنال"

بول ميرسون لاعب أرسنال المعتزل يؤكد أن إيمري لم يقدم الجديد للأرسنال في الفترة التي أمضاها هذا الموسم مع الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب بول ميرسون نجم فريق أرسنال ومنتخب إنجلترا المعتزل عن انزعاجه من طريقة سير الأمور في صفوف المدفعجية بالفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "ديلي ستار"، وأكد خلالها أنه لا يرى أي اختلاف بين ما كان عليه الأمر مع فينجر وما هو عليه مع إيمري.

وكيل نجم بلجيكا الصاعد يتحدث عن انتقاله إلى أرسنالhttps://t.co/lDQHHFfrhO — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٤ مايو ٢٠١٩

وقال ميرسون: "لو أخبرتموني أن أرسين فينجر لا يزال مديرًا فنيًا في صفوف فريق أرسنال سأصدق ذلك فورًا وبدون أي تشكيك".

ويصارع فريق أرسنال في الوقت الحالي مع كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد من أجل مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا فيما تبقى من مباريات بالدوري الإنجليزي.

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وعانى أرسنال من ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي بالجولات الأخيرة أمام كل من كريستال بالاس وولفرهامبتون وليستر سيتي مما جمد رصيده وأوقف مسيرته لدوري الأبطال.

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد وضع قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي عقب الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب نصف النهائي.