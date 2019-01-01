إيمري عن تعاقد أرسنال مع مورينيو: أنا المدرب هنا!

تعادل محبط ونتيجة سلبية جديدة للمدفعجية هذا الموسم

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، على رضاه عن المستوى الدفاعي لفريقه، خلال مواجهة فيتوريا جيماريش ببطولة الدوري الأوروبي.

أرسنال تقدم على نظيره البرتغالي بهدف أحرزه شكودران موستافي، قبل تلقي التعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق برونو دواراتي.

إيمري قال بعد المباراة:"اللاعبون حاولوا وكنا على مقربة من تحقيق الفوز في الدقيقة الأخيرة، ولكنهم ضغطوا من أجل التعادل".

وأضاف:"الأمور في الدوري الأوروبي تعتمد بشكل كبير على صدارة المجموعة وهذا موقعنا في الوقت الحالي".

وتابع:"حاولنا ولكن فيتوريا فريق قوي ومنظم خاصة من الناحية الهجومية، كنا أقوياء دفاعياً رغم تلقي هدفاً في النهاية، أردنا الفوز ولكن مازلنا على قمة المجموعة رغم خسارة نقطتين".

وأما عن إصابة سيبايوس:"هناك مشكلة في أوتار الركبة، علينا فحص حالته غداً لتحديد موقفه ولكن أعتقد أنها إصابة خفيفة".

فقدان التقدم أكثر من مرة:"أهم شيء الليلة كان البقاء على صدارة المجموعة، سنلعب مباراتين الآن وعلينا الاستمرار في هذا المركز، لعبنا وبذلنا ما بوسعنا ولكن علينا تطوير أنفسنا دفاعياً وهجومياً".

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مشكلة في خلق الفرص:"لديهم منظومة دفاعية جيدة خاصة في العمق، من الصعب جداً صناعة الكثير من الفرص أمام مثل هذه الفرق".

يذكر أن النتيجة ترفع رصيد أرسنال إلى 10 نقاط في المركز الأول بالمجموعة السادسة، مقابل 6 لإينتراخت فرانكفورت، 3 ستاندرليج وفيتوريا بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.