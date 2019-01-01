إيمري: علينا نسيان الماضي وأوباميانج قد يعود أمام ليستر

المدرب الإسباني يوجه رسالة للاعبي أرسنال قبل المباراة الحاسمة ضد الثعالب

نصح أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، لاعبي فريقه بالتركيز فقط على الحاضر بعد النتائج السلبية الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

أرسنال تعرض لصدمتين متتاليتين في البريميرليج هذا الأسبوع، بالخسارة من كريستال بالاس 3/2 ومن ولفرهامبتون 3/1.

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وقبل خوض المواجهة المصيرية أمام ليستر سيتي بعد غدًا الأحد، تحدث إيمري عن حظوظ فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال الإسباني:"الأمر يتعلق بكل مباراة، يمكننا التفكير في الموسم بشكل عام، خسرنا مباراتين، ولكن يجب التفكير على مواجهة الأحد".

وأضاف:"لو فكرنا بشكل سلبي عن آخر مباراتين فهذا لن يساعدنا أبداً، كل مباراة تمثل تاريخاً جديداً، أهم شيء هو التحلي بالإيجابية لاستعادة الثقة مرة أخرى".

وأما عن المستوى خارج الأرض:"لا أريد التحدث عن آخر مباراة، ولا أيضاً الفوز على كارديف أو نابولي خارج ملعبنا، كل ما يهمني هو اللعب ضد ليستر فقط".

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وأما عن اللعب ضد ليستر سيتي ومدربهم الجديد بريندان رودجرز:"لقد قاموا بتغيير المدرب الذي منحهم أفكار وطاقة جديدة، لم يغير اللاعبين ولكنه اعتمد أسلوب مختلف".

عودة أوباميانج:"لقد تدرب اليوم، إذا تمكن من الانتظام في المران بشكل طبيعي غداً أيضاً سيلعب يوم الأحد بكل تأكيد ومن الممكن أن يبدأ".

ويخوض أرسنال مباراة ليستر وهو في المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ66 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي الرابع، والذي يلعب بنفس الجولة مع مانشستر يونايتد السادس بـ64 نقطة.