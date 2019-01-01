إيمري: سنلعب من أجل الفوز ولا نخشى الريمونتادا بعد سقوط برشلونة

إصرار من المدرب الإسباني على تخطي فالنسيا

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أن عودة ليفربول التاريخية ضد برشلونة، لن تؤثر كثيراً على خططه أمام فالنسيا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول نجح في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة 4/0، في إياب نصف النهائي بعد الخسارة بالذهاب بثلاثية نظيفة.

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أرسنال يدخل اللقاء ضد فالنسيا بحالة من الحذر، حيث قهر الخفافيش 3/1 على ملعب الإمارات، ويخشى ريمونتادا أخرى.

وقال إيمري عن تلك الإمكانية:"بالنسبة لنا الرسالة واحدة، لعبنا في لندن والموقف 50/50، وحتى بعد نتيجة الذهاب الفكرة لم تتغير، ستكون مباراة صعبة ليس بسبب مباراة أمس فقط ولكن للعديد من الأسباب".

وأضاف:"سنسعى للفوز وعلينا تسجيل الأهداف أولاً لتحقيق ذلك، فالنسيا فريق يتمتع بدرجة كبيرة من العنف والجدية الدفاعية، ولكنهم يحتاجون للتسجيل، سنحاول الموازنة بين الدفاع والهجوم أمامهم".

وأما عن الفرصة الأخيرة للتأهل لدوري أبطال أوروبا:"بدأنا من طريقين الأول كان الدوري الإنجليزي والثاني الدوري الأوروبي، الآن أمامنا فرصة واحدة، ندرك صعوبة الموقف ولكن لدينا الدوافع والعقلية المناسبة لتحقيق هدفنا".

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الشعور بالضغط بعد الفشل المحلي:"أتمتع بالإيجابية فقط من أجل الوصول لهدفي، أطلب الكثير من اللاعبين ومن نفسي بشكل شخصي".

العودة لفالنسيا:"لقد ولدت في الشمال ولعبت في سان سباستيان مع ريال سوسيداد، أقدر وقتي الذي قضيته هنا وذكرياتي السعيدة، والتواجد في الميستايا ستكون مناسبة خاصة جداً لي".

وعن أهمية اللعب في دوري أبطال أوروبا:"نافست على اليوروباليج مع فالنسيا من قبل، كانت بطولة أصغر من شكلها الحالي، ولكنها تطورت وأصبحت فرصة جيدة لكل الفرق غير المشاركة بالأبطال، ولكن بالنسبة لأرسنال فهي تعتبر هدفاً بحد ذاتها وليست مجرد وسيلة للتأهل لدوري الأبطال لنقص عدد الألقاب الأوروبية في تاريخ النادي".

يذكر أن الدوري الأوروبي أصبح الوسيلة الوحيدة لأرسنال في التأهل لدوري الأبطال، بعد انتهاء آماله في التواجد ضمن الأربعة الكبار بالدوري الإنجليزي.