إيمري رغم الفوز: نحتاج للتحسن على مستوى الدفاع

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال منزعج من تلقي دفاعه للكثير من الأهداف في الفترة الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته بفوز فريقه اليوم أمام نظيره أستون فيلا ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيمري وأكد خلالها أن الفريق كان سيئًا على عدة مستويات لكنه تحسن ولا يزال يسعى ليكون أفضل في الفترة المقبلة.

وقال إيمري: "لقد لعبنا ٩٠ دقيقة حدث فيهم الكثير من الأمور لكننا لم نتمكن من السيطرة على المباراة قبل الطرد وخسرنا الكرة كثيرًا في وسط الملعب وأعطيناهم فرصة للتحولات السريعة".

مدافع آرسنال بعد الريمونتادا: الجودة صنعت الفارق أمام أستون فيلا

وأضاف: "الخصم أستون فيلا كان جيدًا ومنظم بشكل كبير وأتمنى لو نستطيع التطور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بالأخص على المستوى الدفاعي".

وأكمل: "نجحنا في الشوط الثاني بقلب النتيجة ولعبنا بالعقل وبالقلب معًا والجماهير دعمتنا بشكل كبير لكن لا يزال علينا أن نستمر في العمل".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز فريق أرسنال بثلاثة أهداف لهدفين بعدما كان متأخرًا في النتيجة بهدفين نظيفين.