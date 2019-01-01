إيمري: خلقنا الكثير الفرص أمام أقوى دفاع في الدوري

المدير الفني لنادي أرسنال يرى أن فريقه لا يستحق الهزيمة مساء اليوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد يوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال، بدفاع فريق شيفيلد، مشدداً على أن فريقه خلق أكثر من فرصة للتسجيل ولا يستحق الخسارة.

وخسر أرسنال من شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف خارج قواعده في ختام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال إيمري في تصريحات عقبت اللقاء: "لم نستحق الخسارة، يجب علينا أن نتحسن من خلال عدم السماح باستقبال أهداف مثل تلك".

وتابع: "في كرة الهدف كان لدينا ثلاثة لاعبين بإمكانهم التدخل على الكرة، يجب علينا القتال في كل مباراة".

وواصل: "إنهم أقل فريق استقبل أهداف في الدوري، لقد خلقنا فرص كثيرة للتسجيل اليوم ولكننا لم نستغلها".

وأكمل: "لدينا تحديات كثيرة في كل مباراة، مباراة الليلة كنا نريد منها الحصول على النقاط الثلاث، نحن نلعب ببعض اللاعبين الشباب الذين يكتسبون الخبرة، ولكن الفوز أهم شيء".