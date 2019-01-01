إيمري: خطوة واحدة تبقت أمامنا
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أبدى أوناي إيمري مدرب آرسنال سعادته بفوز الفريق على فالنسيا وتأهله لنهائي الدوري الأوروبي.
وقال إيمري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"كانت لدينا الثقة، لقد خسرنا فرصة المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج ولذلك تحلينا بالثقة".
وأضاف:"لم يكن لدينا سوى الدوري الأوروبي، والأمر لم ينتهِ بعد، لا تزال أمامنا خطوة واحدة وهي النهائي، نحن سعداء ولكننا نعلم أن الفوز سيكون صعباً".
وعن الثنائي الهجومي أوباميانج ولاكازيت قال:"أنا فخور بهم، لقد قدموا التزاماً كبيراً اليوم وعلى الصعيد الدفاعي أيضاً، عملوا على مساعدتنا وكان هذا مذهلاً".
يذكر أن آرسنال فاز على فالنسيا 3-1 ذهاباً و4-2 إياباً، ليواجه تشيلسي في نهائي المسابقة.