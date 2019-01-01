إيمري: جوارديولا أفضل مدرب في العالم

تعرف على تصريحات إيمري بشأن جوارديولا قبل المواجهة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر سيتي

أشاد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، بنظيره بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، معتبرًا إياه الأفضل في العالم.

مانشستر سيتي يستضيف أرسنال مساء الغد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيمري في تصريحات صحيفة: "حللت العديد من الفرق والمدربين المختلفين ومن الصعب إيجاد مدرب أفضل من جوارديولا، يمتلك مسيرة مهنية كبيرة وناجحة".

وتابع: "بدأنا سويًا هو مع برشلونة الرديف وأنان مع لوركا وألميريا في دوري الدرجة الثانية والثالثة، وتعملت الكثير من متابعة الفرق التي يدربها وآراه الأفضل على الإطلاق".

مدرب باريس سان جيرمان السابق أشار إلى أنّ الكتالوني تعلم كثيرًا من تجاربه في برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ولديه أفضل اللاعبين المناسبين لطريقة لعبه وكل يوم يتطور بصورة أكبر.

إيمري تعاقد مع دينيس سواريز من برشلونة وأشار إلى رغبته في جلب 3 لاعبين آخرين.

⚡️ “الأول من فبراير 2019 .. بداية الحكاية”https://t.co/qKJ3rta3Oe — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

جوارديولا قاد مانشستر سيتي الموسم الماضي للفوز بالدوري الإنجليزي برصيد 100 نقطة وتحقيق العديد من الأرقام القياسية.

واختتم: "اتذكر منذ 3 سنوات لعبت نهائي الدوري الأوروبي ضد ليفربول وتطوروا كثيرًا منذ ذلك الوقت حتى الآن ليصبح هدفهم الفوز باللقب بدلًا من التواجد بين الأربعة الكبار".

أرسنال يمتلك 47 نقطة في المركز الرابع بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر و9 نقاط عن مانشستر سيتي.