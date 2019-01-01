إيمري: تشيلسي ومانشستر يونايتد المرشحين الأبرز للفوز بالمركز الرابع

أرسنال يعاني في سباق المنافسة على المركز الرابع وإيمري لا يثق في الفوز به

أكد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، صعوبة المنافسة مع مانشستر يونايتد وتشيلسي على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

أرسنال يحتل المركز السادس بعد 25 جولة برصيد 47 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي في المركز الرابع.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات صحفية: "حاليًا نحن لسنا مؤهلين للتواجد في دوري أبطال أوروبا لأننا في المركز السادس، ولكن لدينا القدرة على خطف المركز الرابع".

وتابع: "حقيقة هناك فرق أفضل منا ويمتلكون مميزات تتفوق علينا ولكن علينا أن نرغب في الفوز والاستمرارية طوال مباريات الدوري الإنجليزي".

تكريم خاص لسالا من نانت 👕9⃣ pic.twitter.com/k7dgLPoWVJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

مدرب باريس سان جيرمان السابق أشار إلى أنّ ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام الأفضل بالمنافسة على اللقب، كما أنّ تشيلسي ومانشستر يونايتد يمتلكان أفضلية لحصد المركز الرابع.

وواصل: "الطريق للتأهل إلى الأبطال صعب ولكن ممكن فالفارق ليس سوى ثلاث نقاط مع تشيلسي ونقطة واحدة مع مانشستر يونايتد",

واختتم: "الأمر هنا لا يتعلق بالضغط الذي نعيشه، ولكن بالطموح والعقلية والإيمان بقدرة الفريق على تجاوز هذه المرحلة وإنهاء الدوري في مركز مؤهل للتشامبيونزليج".

أرسنال يواجه هدرسفيلد مساء اليوم، السبت، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.