إيمري تشان يكرر كابوس إدجار دافيدز مع هولندا
التعليقات()
Getty Images
أعاد متوسط ميدان المنتخب الألماني إيمري تشان إلى الأذهان ما فعله أسطورة وسط هولندا إدجار دافيدز، بحصوله على بطاقة حمراء بعد مضي 14 دقيقة فقط من زمن مباراة الماكينات ضد إستونيا ضمن التصفيات المؤهلة لليورو.
وبذلك، يكون لاعب يوفنتوس قد حصل على أسرع بطاقة حمراء في تصفيات اليورو، منذ أن فعلها صاحب النظارة الشهيرة في مباراة الطواحين البرتقالية ضد التشيك في تصفيات يورو 2004.
لماذا يطلق مشجعو ليفربول صيحات استهجان على النشيد الوطني الإنجليزي؟
وكان السورينامي الأصل، قد طُرد بعد 13 دقيقة فقط، ليسقط منتخبه أمام ممثل شرق القارة العجوز بنتيجة 1-3، وحدث ذلك في سبتمبر 2003.
هذا هو جول— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019
هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54
وبالنسبة لتشان، فقد أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، بعد قيامه بعرقلة فرانك ليفاك لمنعه من الانطلاق نحو مرمى العملاق مانويل نوير في فرصة محققة.