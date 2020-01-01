إيمري تشان: رفضت مانشستر يونايتد بسبب ليفربول

تحدث الدولي الألماني إيمري تشان عن انضمامه إلى بروسيا دورتموند في يناير الماضي على سبيل الإعارة قادماً من يوفنتوس.

تحدث الدولي الألماني إيمري تشان عن انضمامه إلى بوروسيا دورتموند في يناير الماضي على سبيل الإعارة قادماً من يوفنتوس.

إيمري تشان رحل من يوفنتوس بسبب خروجه من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا وقلة مشاركته في الدوري.

وقال تشان في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "تلقيت ٣ عروض في يناير للعودة إلى إنجلترا مرة أخرى منهم عرض من مانشستر يونايتد".

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وأضاف: "لم أفكر لحظة في رفض عرض مانشستر يونايتد بسبب وجودي سابقاً في ليفربول وحتى لا تأخذ الجماهير التي أحبها موقفاً مني".

وأردف: "اخترت بروسيا دورتموند لأنهم يشبهوني وأنا أشبههم أردت نادٍ مثل بوروسيا دورتموند".

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وتابع: "أردت المشاركة في المباريات وأيضاً التواجد في دوري أبطال أوروبا من جديد".

بوروسيا دورتموند يسير بخطى رائعة منذ انضمام الثنائي تشان والنرويجي هالاند، ونجح في الفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

وتابع:" علينا القتال على كل كرة علينا أن نلعب بعنف داخلي وحمية من أجل مواصلة المنافسة على كل البطولات".

واتم: "أنا أكره الخسارة أحب أن أفوز بكل المباريات، هذا قاسم بيني وبين هؤلاء اللاعبين إنهم يريدون تقديم أمر جيد للنادي وللجماهير".

ويستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في إياب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.