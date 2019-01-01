إيمري: تأهل أرسنال لدوري الأبطال صعب

الجانرز لم يحصدوا سوى أربع نقاط فقط خلال الأربعة لقاءات الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الإسباني أوناي إيمري؛ المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، أن هزيمة فريقه أمام وست هام يونايتد زادت من صعوبة موقفه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الجانرز تلقوا الهزيمة أمام وست هام، بهدف نظيف سجله ديكلان رايس في الدقيقة 48، ضمن الجولة الـ22 بالبريميرليج.

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وقال إيمري، في تصريحات صحفية: "الآن أصبح الأمر أكثر صعوبة، هذا واضح، وأعتقد أن حاليًا أهم شيء استعادة الثقة مرة أخرى وأن نكون أكثر شراسة في المنافسة، نحتاج لأكثر من 38 مباراة".

وأضاف: "حققنا نتيجة سيئة أمام وست هام، لكن إذا تمكننا من الفوز أمام تشيلسي في المباراة المقبلة، فسيقل فارق النقاط بيننا إلى ثلاث نقاط فقط، هذه فرصة كبيرة لنا للاقتراب منهم في الجدول".

الإسباني تابع: "نخوض تحدي كبير، كل مباراة تحدي بالنسبة لنا، نحن نعمل على تجاوز كل مباراة، الأمر نفسه لخصومنا، فوست هام مثلًا يشعر الآن رفقة جمهوره أنه فريق قوي وجيد وقادر على التقدم، ونحن علينا أن نكون أكثر ثقة بأنفسنا وأن نؤدي بشكل جماعي أكبر وأن ننافس لعبور هذه الفترة".

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وتطرق المدير الفني لأرسنال لتوضيح أسباب استبعاد مسعود أوزيل من اللقاء على الرغم من اكتمال شفائه وعودته للمشاركة في المباريات.

استكمل: "بالنسبة لي مثله مثل أي لاعب آخر، القرار واحد، أحيانًا يساعد الفريق وفي أحيان أخرى لا يقدم المساعدة الكافية أو ربما لأن المباراة لم تكن مناسبة له، لكن بالتأكيد أوزيل لاعب جيد".

الجانرز لم يحصدوا سوى أربع نقاط فقط خلال الأربعة لقاءات الأخيرة لهم، حيث حققوا الفوز أمام فولهام، بينما تعادلوا أمام برايتون، وخسروا من ليفربول ووست هام.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.