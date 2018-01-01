إيمري يُشجع بوتشيتينو على رفض مانشستر يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال رغبته في بقاء ماوريتسيو بوتشيتينو في توتنهام وعدم انتقاله لتدريب مانشستر يونايتد الذي أقال جوزيه مورينيو أمس الثلاثاء.

وأعلن اليونايتد رسميًا إنهاء علاقته بالمدرب البرتغالي بعد عامين ونصف شهدا الكثير من المشاكل والنتائج السلبية، ويُعد بوتشيتينو أبرز المرشحين لخلافته الموسم القادم، لكن إيمري الذي سيواجه السبيرز في كأس الرابطة مساء اليوم وجه رسالة لمنافسه شجعه خلالها على البقاء في لندن.

إذ قال "أعتقد أنه سعيد جدًا في توتنهام. فهو يُدرب فريق كبير ولاعبين كبار وهم الآن في دوري الأبطال وفي مركز أفضل من اليونايتد في البريميرليج. أرى أن أداء توتنهام ممتاز جدًا".

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"لا أعلم إن كان يُفكر بتغيير النادي لكني أنظر إليه وأرى شخص ملتزم جدًا مع توتنهام ويُقدم أداءً جيدًا وأفكارًا جيدة. توتنهام تحسن كثيرًا معه، هم الآن في مستوى عالٍ جدًا ولديهم نجوم كبار والمدرب يقوم بعمل ممتاز ويفوز بالكثير من المباريات".

وبالحديث عن مباراة الليلة، توقع إيمري مواجهة صعبة جدًا مؤكدًا حاجة فريقه لتقديم أداءً قويًا للفوز بها، مضيفًا "أعتقد أنها ستكون مباراة أصعب من الأولى وسنحتاج لأداء كبير للفوز بها، هي اختبار كبير جدًا خاصة أنهم سيلعبون ضدنا بطموح شديد بسبب الديربي الأول ولرغبتهم إظهار قدراتهم الهائلة لنا ولجماهيرهم".