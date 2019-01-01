إيمري: الهزيمة لم تفاجئني.. وأثق في الفريق بالعودة

المدرب الإسباني يضع ثقته في جماهير ملعب الإمارات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال عدم اعتقاده بوجود مفاجأة في خسارة فريقه أمام باتي بوريسوف البيلاروسي.

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي:"إنها الجولة الأولى فقط، المباراة المقبلة ستكون في لندن وأعتقد أنها ستكون مختلفة".

وأضاف:"أثق باللاعبين وبملعبنا وجماهيرنا، أثق في عملنا وتحضيراتنا وقدرتنا على قلب النتيجة، لقد تحدثنا ونحن بحاجة للسيطرة على هذا الإحباط".

وأوضح:"لم تفاجئني الهزيمة، أحترم المنافس وشاهدت المباريات التي لعبوها، لقد عملنا على إيقافهم ولكنهم سجلوا، وفي الهجوم كان لدينا فرص أكبر ولكن افتقرنا للفاعلية".

يذكر أن الجانرز قد خسر ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي بهدف نظيف، وهو أول فريق إنجليزي يخسر على ملعب باتي.