إيمري يطلب من النني وموستافي مغادرة أرسنال

النني خارج الحسابات في لندن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجه أوناي إيمري، مدرب أرسنال، رسالة إلى لاعبيه محمد النني وشكودران موستافي طالبها فيها بالرحيل عن النادي.

ولم يلعب الثنائي في أي من اللقاءين الافتتاحيين لأرسنال هذا الموسم أمام نيوكاس أو بيرنلي.

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وقال إيمري في تصريحات صحفية: "نملك بعضاً من اللاعبين يعرفون موقفهم، على سبيل المثال النني وموستافي، أريد اللاعبين أن يكونوا سعداء وأبطال".

وأضاف: "العام الماضي تحدثا معي وكانا غير سعداء لأنهم لا يلعبون، أعتقد أنه سيكون أمراً إيجابياً أن يرحلوا ويلعبوا مع فريق حيث يكونوا أبطالاً".

وواصل الإسباني: "هم كبار، ولكن لسبب أو لآخر لن يحصلوا على الفرص بشكل يجعلهم سعداء، يعرفون الوضع ونحن نحترمهم وأتمنى لهم الأفضل".

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ولعب النني العام الماضي فقط 17 لقاء بكل المسابقات مع أرسنال، بينما يعانى موستافي من تدهور علاقته مع الجماهير.

ويحل أرسنال ضيفاً على ليفربول مساء السبت ضمن الجولة الثالثة للبريميرليج.