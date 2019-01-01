إيمري: المركز الثالث كان هدفنا وثقتنا ترتفع

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يعرب عن سعادته بالفوز على نظيره بورنموث بهدف نظيف مساء اليوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم أمام نظيره بورنموث ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيمري وأكد خلالها أن الفوز منح الفريق الثقة عقب الصعود للمركز الثالث في جدول الترتيب.

وقال إيمري: "كنا نعلم أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة رغم ذلك قدمنا مستويات طيبة للغاية وسيطرنا على الأمور بشكل جيد ولعبنا بتنظيم واضح كما كنا أقوياء على المستوى الدفاعي".

وولفرهامبتون يُسقط سيتي وأرسنال وتشيلسي إلى المربع الذهبي

وأضاف: "لقد كان هدفنا الفوز اليوم من أجل الصعود للمركز الثالث، ذلك الأمر له أهمية كبيرة بالنسبة لثقتنا في أنفسنا، ربما عانينا بعض الشيء في الشوط الثاني وشعرنا بالضغط لكننا حققنا الفوز".

وأكمل: "علينا أن نكون أكثر تنظيمًا عندما لا نملك الكرة، المنافس هاجمنا بشكل سريع لكن كان لدينا رد فعل طيب للغاية".

جدير بالذكر أن فوز أرسنال اليوم على بورنموث رفع من رصيد المدفعجية للنقطة رقم ١٥ في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج.