إيمري: أريد الفوز والتسجيل والشباك النظيفة.. تم تحقيق ذلك

انتصار أول لآرسنال في مستهل مشوار البريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أوناي إيمري مدرب آرسنال سعادته بالفوز على نيوكاسل يونايتد في أولى جولات البريميرليج بهدف نظيف.

وقال إيمري عقب المباراة:"ثلاث نقاط جيدة للغاية، أعتقد أننا تحكمنا في المباراة خلال الدقائق التسعين ولكن يمكننا التحسن أكتر".

وأضاف:"أريد الفوز والتسجيل وأريد الشباك نظيفة. اليوم فزنا وفعلنا كل تلك الأمور".

وأوضح:"الفوز مهم لأجل الثقة، لقد أشركنا بعض الشباب وهذا منحهم الفرصة للتطور".

✅ debuts



Welcome to the @premierleague , Nico and Dani 👋 #PepeIsHere x #HolaDani pic.twitter.com/BMMeG83jfw

— Arsenal (@Arsenal) ١١ أغسطس ٢٠١٩

يذكر أن الجانرز قد حققوا الفوز أسوة ببقية الكبار توتنهام ومانشستر سيتي وليفربول في الجولة الأولى، فيما تتبقى مواجهة مباشرة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.