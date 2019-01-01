إيمري: أرسنال يستهدف المربع الذهبي والمنافسة ليست سهلة

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد أن المنافسة في الموسم الجديد لن تكون سهلة بكل التدعيمات التي قامت بها فرق البريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدير الفني الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال الإنجليزي أن فريقه سيواجه منافسة كبيرة في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة في افتتاح لقاءاته بالدوري الإنجليزي أمام نظيره نيوكاسل يونايتد.

على غير المعتاد تصدر أرسنال قائمة أكثر الفرق أنفاقًا للأموال في الميركاتو الصيفي، حيث وصل إجمالى ما أنفقه إلى 150 مليون 🔝



أبرز صفقات الجانرز كان التعاقد مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون 💷 pic.twitter.com/nVkvNE00PA — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 9, 2019

وقال إيمري: "لقد قمنا ببعض الصفقات هذا الصيف ورحل عنا البعض، أنا سعيد بالعمل الذي قمنا به، النادي قام بعمل رائع لضم أفضل اللاعبين الذين يستطيعون مساعدتنا".

وعن تيرني وديفيد لويز: "لقد قمنا بضمهما من أجل مساعدتنا ومنحنا خيارات متعددة، كلاهما لديه خبرة جيدة ولعبوا في مستويات عالية من قبل".

وعن أهدافه من الموسم: "نعرف أن الموسم سيكون صعبًا لكننا لدينا طموح لنقدم أفضل ما لدينا في كل البطولات، الأهم بالطبع الدوري الإنجليزي".

سرعات آرسنال وصفقات يونايتد وظواهر ننتظرها في موسم البريميرليج الجديد

وأكمل: "هدفنا الأول هو التواجد في أحد المراكز الأربعة الأولى، لكن الأمر ليس سهلًا والمنافسة كبيرة من كل الفرق".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد ضم كل من ديفيد لويز وكيران تيرني هذا الصيف بالإضافة للإيفواري نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي.