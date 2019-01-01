إيمري: أرسنال سوف يدفع أموالًا باهظة في سوق الانتقالات

تعرف على تصريحات إيمري حول سوق انتقالات أرسنال

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أكد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، أنّ الفريق اللندني سوف يوقع مع صفقات كبيرة خلال الصيف الجاري.

أرسنال يقترب من خسارة القائد لوران كوسيليني الذي يرغب في العودة للدوري الفرنسي.

وقال إيمري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة بايرن ميونخ الودية: "نحن هادئون ولكننا نرغب حقًا في ضم صفقات تساعدنا على تطوير الأداء في الموسم المقبل. لاعبون صغار السن متألقون والأفضل في مراكزهم".

وتابع: "أستطيع القول للجمهور أننا سوف نبني فريقًا قويًا وسوف نشتري بين 3 إلى 4 لاعبين خلال الأيام المقبلة وكلهم صفقات جيدة بمبالغ ضحمة".

المدرب الإسباني أكد أنّ إدارة الجانرز على استعداد لدفع المبالغ المالية لجلب صفقات تستطيع تطوير شكل الفريق في جميع المراكز.

وعلم Goal أنّ إدارة أرسنال باتت قريبة من إتمام صفقة داني سيبايوس من ريال مدريد.

وحول هذه الصفقة، علّق إيمري: "لا أود الحديث عن لاعب محدد ولكن سيبايوس لاعب كبير دون شك".

جدير بالذكر أنّ أرسنال أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي.