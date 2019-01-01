نكيتيا يعترف بتجاهل نصيحة إيمري

رفض الاستمرار مع أرسنال هذا الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف إيدي نكيتيا مهاجم أرسنال المعار لليدز يونايتد، عن رغبة المدرب أوناي إيمري في استمراره مع المدفعجية.

نكيتيا ظهر بمستوى مميز مع أرسنال في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، ليتوقع الجميع أن يستمر ولا يذهب للإعارة.

ومع ذلك انتقل اللاعب الشاب لصفوف ليدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وقال نكيتيا في تصريحات صحفية:"المدرب أراد استمراري مع الفريق وهو ما يؤكد ثقته في قدراتي".

وأضاف:"رغم نصيحته لي بالبقاء، إلا أنني تحمست لتجربة اللعب في ليدز وأتمنى العودة لأرسنال في أفضل مستوى ممكن".

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وتابع:"كانت هناك العديد من الخيارات أمامي في ألمانيا وإنجلترا، ولكني فضلت البقاء بجوار عائلتي".

يذكر أن صاحب الـ20 عاماً نجح في تسجيل 3 أهداف في 5 مباريات لعبها مع ليدز حتى الآن.